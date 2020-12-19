Kırgızistan Bişkek'te patlama meydana geldi! Patlamada 1 ölü 3 yaralı var!

Kırgızistan’ın Başkenti’te bulunan İsa Ahunbayev ile Sayakbay Karalayev Caddelerinin kesiştiği yerde olan bir iş yerindeyaşandı. İş yerinin ev aletleri tamiri üzerine olduğu tespit edilirken, patlama sonrasında meydana gelen yangında 57 yaşında bir vatandaşın vefat ettiği, yaralı olan 3 vatandaşın da hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Saat 13:11 sularında gerçekleşen patlama sonrası, her iki cadde de trafiğe kapatıldı. Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlama nedeninin henüz tespit edilmediği ve olay ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.