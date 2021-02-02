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Kilosu nedeni ile terkedilen kadın mutluluğu fitness eğitmeninde buldu

Fazla kiloları sebebiyle erkek arkadaşlarının psikolojik şiddetine maruz kalan Brittany, mutluluğu fitness hocası ile buldu. Brittany nişanlısının kendisinden 60 kilo zayıf olması ile ilgilenmediğini çok mutlu olduğunu belirtti.

02 Şubat 2021 Salı 03:07
Kilosu nedeni ile terkedilen kadın mutluluğu fitness eğitmeninde buldu
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Fazla kiloları nedeniye erkek arkadaşları tarafında sürekli yüz üstü bırakıldığını söyleyen Brittany Jacques, 23 yaşında olmasına rağmen aşka küsmek üzereydi.

Eski sevgilileri tarafından sürekli kilo vermeye zorlanan Brittany, kendine olan güvenini kaybettiğini belirtti.

Bu durumu daha fazla kaldıramayan Brittany kilo vermek amacıyla intenetten fitness seansları almaya başlamıştı. Eğitmeni olan Matt Montomery ile çok kısa bir zamanda samimi bir iletişim kuran Brittany kendisinden 60 kilo zayıf olan Matt ile nişanlandı. Zamanında kendisini olduğu gibi sevebilecek biri ile karşılaşacağına inancı olmayan Jacques, şu anki mutluluğunu tarif edemediğini söyledi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 03:07
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Anahtar Kelimeler:
Fazla KiloBrittany JacquesKilo Vermek
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