İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı törenden kovdu

Dağlık Karabağ'ı işgal altına almak için büyük çaba sarf eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen askerler için düzenlenen kilise töreninde papaz tarafından kovuldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı törenden kovdu
Takip Et:

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyankilise bile kabul etmedi. Karabağ operasyonu sonrası ilk kez halkla yüzleşen Paşinyan, ölen askerler için düzenlenen törenden papaz tarafından kovuldu.

19 Aralık'ta 3 günlük resmi yas ilan edilen Erivan'da bulunan bir kiliseye giden ve burada yapılacak olan törene katılan Paşinyan, tören sırasında kilise papazına elini uzattı. Papazın Başbakan Paşinyan'a tepki gösterdiği öğrenilirken elini vermediği Paişnyan'a kapıyı gösterdiği öğrenildi. Kiliseden papaz tarafından kovulan Paşinyan ise yanında bulunan korumaların gidiyoruz işareti yaparak kiliseden apar topar ayrıldı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 18:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanBaşbakanPaşinyanKilisePapaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin'de kadın cinayetlerine adalet isteyen protestocular valili binasını aleve verdi!
Arjantin'de kadın cinayetlerine adalet isteyen protestocular valili binasını aleve verdi!
ABD'den Çinli firmalar Huawei ve ZTE'ye yönelik yeni hamle!
ABD'den Çinli firmalar Huawei ve ZTE'ye yönelik yeni hamle!
İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon virüs tüm dünyayı alarma geçirdi
İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon virüs tüm dünyayı alarma geçirdi
Avrupa ülkeleri sonrasında Kuveyt'te İngiltere'ye tüm ulaşımı kapattığını açıkladı!
Avrupa ülkeleri sonrasında Kuveyt'te İngiltere'ye tüm ulaşımı kapattığını açıkladı!
Mutasyon geçiren Covid-19 virüsü İngiltere'de kontrolden çıktı!
Mutasyon geçiren Covid-19 virüsü İngiltere'de kontrolden çıktı!
Biontech ve Pfizer üretimi Covid-19 aşısının alerjik tepkileri araştırılmaya başlandı
Biontech ve Pfizer üretimi Covid-19 aşısının alerjik tepkileri araştırılmaya başlandı

Popüler Haberler

Elektronik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2020 Agi hangi şartlarda alınır?
Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?
B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?
Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da hangi dua ve ibadetler yapılır?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon için tarih belli oldu mu?
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
İş Bankası anında kredi başvurusu nasıl yapılır? ( Şubeye gitmeden anında başvuru )
Günlük burç yorumu 18 Kasım 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
2020 Kişi başına düşen milli gelir hesaplaması nasıl yapılır?
Çocuk odalarını en güzel nasıl dekore edilebilir?
Günlük burç yorumları 11 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza Göre Hayatınız Nasıl Yönlenecek?
BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası
Endüstri Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve başvuru klavuzu
Harita mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? Final bölümü hangi tarihte?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.