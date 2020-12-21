Kilise papazı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı törenden kovdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden ve bir çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kilise bile kabul etmedi. Karabağ operasyonu sonrası ilk kez halkla yüzleşen Paşinyan, ölen askerler için düzenlenen törenden papaz tarafından kovuldu.

19 Aralık'ta 3 günlük resmi yas ilan edilen Erivan'da bulunan bir kiliseye giden ve burada yapılacak olan törene katılan Paşinyan, tören sırasında kilise papazına elini uzattı. Papazın Başbakan Paşinyan'a tepki gösterdiği öğrenilirken elini vermediği Paişnyan'a kapıyı gösterdiği öğrenildi. Kiliseden papaz tarafından kovulan Paşinyan ise yanında bulunan korumaların gidiyoruz işareti yaparak kiliseden apar topar ayrıldı.