Kenya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü

Kenya’nın batısında bulunan silahlı çetelere hükümet tarafından operasyon düzenlendi. Silahlı çatışmaların yaşandığı operasyonlarda 4’ü güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Kenya’nın Rift Bölge Komiseri George Natembeye tarafından yapılan açıklamalarda Kenya’nın batısında bulunan Kapedo, Baringo ve Turkana bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonların düzenlendiği açıklandı. Teslim olan pek çok çete üyesi olduğu açıklanırken teslim olmayan isimlerin ekiplere karşılık verdiği duyuruldu.

Natembeye’de bulunan çetelerin sivillere saldırdığı ve pek çok kişiyi evinden ettiği yönünde ihbarları değerlendiren Kenya hükümeti görevlileri ile çete üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. 4 hükümet görevlisi hayatını kaybederken çete üyelerinden en az 10 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Yaşanan çatışma sonrasında zırhlı araçlar bölgeye girerek güvenlik sağlandığı duyuruldu.