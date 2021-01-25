Kenya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü

Kenya’nın batısında bulunan silahlı çetelere hükümet tarafından operasyon düzenlendi. Silahlı çatışmaların yaşandığı operasyonlarda 4’ü güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.
Natembeye’de bulunan çetelerin sivillere saldırdığı ve pek çok kişiyi evinden ettiği yönünde ihbarları değerlendiren Kenya hükümeti görevlileri ile çete üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. 4 hükümet görevlisi hayatını kaybederken çete üyelerinden en az 10 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Yaşanan çatışma sonrasında zırhlı araçlar bölgeye girerek güvenlik sağlandığı duyuruldu.
Son Güncelleme: 25.01.2021 22:46