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Kenevir baskınında bitcoin madeni bulundu

Son zamanlarda gündeme gelen kripto para borsasında bitcoinler fazlasıyla ilgi gördü. İngiltere’nin West Midlands bölgesinde bulunan kenevir üretiminde yapılan baskın sonucu polisin operasyon düzenlemesi ile içeri de uyuşturucu yerine bitcoin üretimine şahit oldu. Baskın sonucu ortaya çıkan bitcoin üretimi hakkında merak edilenler haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:12
Kenevir baskınında bitcoin madeni bulundu
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Ülkeler geneli yoğun ilgi gören borsalarda bitcoinler yoğun talep görmeye devam ediyor. İngiliz polisi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar üzerine  uyuşturucu baskını olarak gittikleri yer de bitcoin üretimine şahit olduklarını ve West Midlands Polis Merkezi’nden yetkililerin bu durum karşısında şaşkına döndüğü de görüldü.

Sanayi bölgesinde kenevir üretimi ihbarı üzerine gidilen yerde  kaçak elektrik ile bitcoin üretildiği görüldü. Binlerce poundluk kaçak elektrik kullanılarak kripto para elde edilen şebekenin ele geçirilmesi söz konusu oldu. Bunun üzerine yetkililer, ‘’Klasik bir kenevir yetiştirme merkezine benziyordu. Fakat bunun yerine içeride yaklaşık 100 bilgisayar, çok karmaşık kablolar ve havalandırma sistemleri bulduk’’ ifadeleri kullanıldı.

“YASA DIŞI DEĞİL AMA…”

Sanayi bölgesinde bulunan olay yerine yetkililer zaman zaman giderek bütün aletlere ve bilgisayarlara el konuldu. Sandwell Polis Şefi Jennifer Griffin, “Bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Aynı kenevir üretiliyormuş gibi bir sistem ve ortam vardı. West Midlands’ta daha önce de bu tür bir kripto madenini ortaya çıkarmıştık” dedi.

Griffin, “Anladığımız kadarıyla kripto para için madencilik yapmak yasa dışı değil fakat burada kaçak elektrik kullanılmış. Dolayısıyla yasal işlem yapılabilir” dedi.

Olay üzerine henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve bir soruşturmanın başlatılacağı açıklanırken, deponun sahibi de sorgulanacağı belirtildi.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
KenevirBaskınKripto ParaBitcoin Madeni
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