Kendi ürettikleri aşıdan olmayan Pfizer şirketinin CEO’su nedenini açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgına karşı Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte ortak bir çalışma başlatan ve virüse karşı aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizerin CEO'su Albert Bourla, henüz üretilen aşıdan kendisi olmadığı öğrenildi. Bourla, konuyla ilgili yaptığı açıklamada neden aşı olmadığını anlattı.

Çalışmaları tamamlandıktan sonra geçtiğimiz cuma günü ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım için onay alan aşı, New York’un Queens bölgesinde bulunan Long Island Yahudi Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı. Burada ilk olarak yoğun bakım hemşire olarak görev yapan Sandra Lindsay’a uygulanan aşı diğer sağlık çaşılanlarında da uygulanmaya başladı.

Aşıların uygulamaya başlanılması sonrasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ile Kovid-19 aşısını geliştiren Pfizer’in CEO’su Albert Bourla'nın henüz kendi ürettikleri aşıda olmadığı öğrenildi.

Daha önde yaptığı bir açıklamada insanların aşıya olan güvenli artıracaksa herkesten önce aşıdan olabileceğini de belirten Bourla, neden aşı olmadığına dair yaptığı açıklamasında koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının ilk olarak ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarına ve daha sonra huzurevlerinde yaşayan vatandaşlara ve personellerine öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” diye konuştu.