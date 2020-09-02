Kazakistan'da çalışma sonrasında ne kadar Asgari Ücret alabilir? Kazakistan market fiyatları?

Kazakistan’ın asgari ücreti dolar bazında düşünüldüğü zaman çok düşük olduğu için asgari ücretleri en yüksek olan ülkeler listesinde bulunmamaktadır. Resmi para birimi olan Kazakistan Tengesi’ni kullanan Kazakistan’da 1 dolar 364 Kazakistan Tengesi’ne eşittir. 1 TL ise 55 Kazakistan Tengesi etmektedir.

Ekonomisi güçlü olmayan Kazakistan ülke vatandaşları için iyi yaşam standartları da sunamamaktadır.

Kazakistan asgari ücreti ne kadardır?

Kazakistan emek verme şartları nelerdir?

Kazakistan’ın asgari tutarına bakıldığında dolar olarak 70,97 dolara tekabül eden bir tutar verilmektedir. 25.879 Kazakistan Tengesine denk olan bu tutar ülke vatandaşları için iyi sayılabilecek bir miktar olsa da yine de dünya genelinde çok düşük bir tutardır.

Türkiye’de çalışma standartları ile aynı olan Kazakistan’da çalışma süresi günlük 8 saattir. Buna göre haftalık çalışılması zorunlu olan süre 40 saat olarak hesaplanmaktadır. Bu süreler Avrupa standardı olarak kabul edilmektedir. 2012 yılında 8 saatlik çalışma süresi 9 saat olarak kanun teklifi yapılsa da bu durum meclisten ret alarak 8 saat çalışma süresi korundu.

İşçi ve işveren haklarının yasalar ile sonuna kadar korunduğu Kazakistan’da işçi ve işveren arasında adaletsizlik yok denecek kadar azdır.

Kazakistan fiyatları

Kazakistan merkezde ev tutulmak istenildiği durumlarda aylık kiralar 50.000 Tenge ile 150.000 Tenge arasında değişiklik göstermektedir. Kazakistan merkez önemli değil denildiği durumlarda ise 40.000 Tenge ile 100.000 Tenge arasında kiralara evler bulunabilmektedir.

Kazak süpermarketlerin fiyatlandırmalarına bakıldığında 1 LT süt 247 Tenge, 500 GR. Ekmek 87 Tenge, 12’li yumurta 324 Tenge, 1 KG Kazak peyniri 1.500 Tenge, 1.5 LT şişe su 156 Tenge, 1 LT şarap 1.800 Tenge, 1 paket Marlboro sigara 350 Tenge olarak belirlenmektedir.