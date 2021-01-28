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Kazakistan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiyor!

2017 yılından beri Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmeye çalışan Kazakistan'da yeni alfabe tanıtıldı. Kademeli olarak tüm ülkede kullanılacak olan Latin alfabesi için 31 harf belirlendi.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:09
Kazakistan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiyor!
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Kazakistan’da Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçildiği açıklandı. 31 harften oluşan yeni alfabesini tanıtan ve duyuran Kazakistan en merak edilen ülkelerin başında geldi.

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2017 yılında başlattığı Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci sonrasında ülkenin yeni alfabesi Başbakan Askar Mamin’in başkanı olduğu Ulusal Komisyon Toplantısında resmi olarak açıklandı.

2017 yılından bu yana yapılan hazırlıklar sonucunda 2021 yılı ile birlikte harekete geçen Kazakistan yeni alfabesinin ilerleyen günlerde tüm resmi kurumlarda kullanılacağı açıklandı. Kazakistan’ın yeni alfabesi 31 harften oluşurken alfabenin ikinci dönemden itibaren kademeli olarak ders kitaplarında kullanılacağı ve 25 yılına kadar ülke genelinde özel ve resmi tüm başkanlık, daire ve işletmelerde kullanılacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
KazakistanKiril AlfabesiLatin AlfabesiGeçişDuyuru
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