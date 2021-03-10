Kaza yapan uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün ormanda mahsur kaldı

Brezilya'da bulunan Amazon ormanlarına uçağının arıza yapması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan pilot Antonio Sena burada 36 gün ölüm kalım savaşı verdi. Pilot Sena'nın kuş yumurtaları ve bazı bitkileri yiyerek hayatta kalmayı başardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında kullandığı Cessna 210 tipi uçakla havalanan Antonio Sena, motorda bir arıza meydana geldiğini fark etti. Hemen uçağı Amazon ormanına acil olarak indiren Sena, acil inişten sonra uçaktan atladı. Yere çakılan uçak alevler içinde yanarken uçağın radardan çıktığını fark eden yetkililer, pilot Antonio Sena için arama çalışmaları başlattı.

Yaklaşık 1hafta süren arama çalışmalarında ne uçağa nede pilota ulaşılamadı. Çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması sonucu pilotun hayatını kaybettiğini düşünen ekipler arama kurtarma çalışmalarını tamamlamaya karar verdi.

O sırada Amazon Ormanlarında yaşam mücadelesi veren pilot Sena, kuş yumurtası ve bitkilerle beslenerek hayatta kalmaya çalıştı. Tam 36 gün sonra oradan geçen ve kestane toplayan bir grupla karşılaşan Sena, ormandan kurtularak ailesine kavuştu.