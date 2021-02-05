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Kayıt cihazıyla öğretmenin zorbalık yaptığını kanıtladılar!

ABD'de yaşayan bir aile kız çocuklarının okuldan ağlayarak dönmesi üzerine şüphelenmeye başladı. Kızlarının saçının arasına kayıt cihazı yerleştirdiler.

05 Şubat 2021 Cuma 00:33
Kayıt cihazıyla öğretmenin zorbalık yaptığını kanıtladılar!
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ABD’de yaşayan Tomas Valerio ve eşi, taşınmalarının ardından kızlarında yaşanan bir değişikliği fark etti. Eski okullarına severek mutlu bir şekilde giden kızları artık her okul dönüşü ağlıyordu. Valerio çifti, yönetimde bir sıkıntı olduğunu düşündükleri için okul müdürüyle konuşmaya gidiyorlar. Okul müdürü, kızların okula alışma sürecinde olduklarını ve 13 yıl boyunca kendileriyle çalışan öğretmende bir sıkıntı olmadığını söylüyor.

 

Kızlarının daha fazla ağlamasına dayanamayan ve bu duruma üzülen aile, öğretmenden şüphelenmeye başlıyor. Küçük kızlarının saçına kayıt cihazını gizlice yerleştiriyorlar. Kızları okuldan gelince kayır cihazındaki kaydı dinleyen aile şok oluyor. Ses kaydın, öğretmenin çocuklara karşı sesi yükselttiği ve onlara zorbalık yaptığı fark ediliyor. Ses kaydında öğretmen birçok kez “Kapa çeneni, konuşmayı kes.” Diyor. Aile, durumu hemen polise bildiriyor. Öğrenmen hakkında soruşturma başlatılıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
ABDÖğretmenZorbalık
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