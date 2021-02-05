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Kaybettiği nişan yüzüğüne 30 yıl sonra kavuştu

30 yıl önce kaybolan nişan yüzüğü, metal dedektörü sayesinde bir adam tarafından bulundu. Yüzüğün sahibi, yüzüğüne kavuştuğu için çok mutlu oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 01:51
Kaybettiği nişan yüzüğüne 30 yıl sonra kavuştu
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İskoçya’da George Taylor isimli kişi eline metal dedektörünü alıp sahile gitti. Canoustie kasabasının sahilinde metal detektörüyle arama yaparken nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içerisine baş harflerin yazılı olduğunu fark etti. Yüzüğün 1963 yılına ait olduğunu da fark etti.

 

Taylor, yüzüğün sahibini bulmak için sosyal medyadan yaralandı. Broughty Ferry’de yaşamakta olan Dorothy Nicoll isimli kadın, yüzüğün kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın, nişan yüzüğünü 30 yıl önce kaybetmiş. 

 

Nişan yüzüğü 30 yıl önce kaybolan Nicoll, kocasının 4 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Kadın, yüzükten ümidini kesmiş olduğunu ekledi. Nicoll, yüzüğünü ilk bakışta tanıdığını ve yüzüğüne kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:51
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Anahtar Kelimeler:
George TaylorDorothy NicollNişan YüzüğüİskoçyaMetal Dedektörü
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