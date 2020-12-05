Karantinasını İhlal Etti, Kurşuna Dizildi! Adres Şaşırtmadı...

Yaptığı ilginç uygulamalarla gündeme gelen Kuzey Kore bu kez kan donduran bir olaya imza attı. Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan 50’li yaşlarında bir vatandaşın karantinası ihlal ettiği gerekçesiyle kurşuna dizilerek infaz edildiği açıklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatan Kuzey Kore’de akıl almaz bir olay yaşandı. Asya medyasında yer alan bir habere göre, bir vatandaşın kapalı bulunan sınırda Çin’li ortaklarıyla kaçakçılık yaptığı ve karantinası bozduğu gerekçesiyle halka açık alanda kurşuna dizilerek infaz edildiği belirtildi.

'dan Vur Emri!

Olay üzerine Kuzey Kore yönetiminin sınırda bulunan muhafızların kaçakçılık yapıp yapmadığını denetlemek için özel birim kurulduğu öğrenildi. Ülkede resmi olarak koronavirüs vakası olmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırda bulunan askerlere Çin sınırından izinsiz bir şekilde geçenlere vur emri verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır komşusu Çin’le de sınırlarını kapatan Kuzey Kore, ülkede aktif koronavirüs vakasının olmadığını açıklamıştı. Lider Kim Jong-un uzun süre ortalıkta görünmemesi koronavirüse yakalandığı iddialarının atılmasına neden olmuştu. Denetleme yaptığı sırada ortaya çıkan ve sağlıklıyım ve görevimin başındayım görüntüsü veren Kim Jong-Un’la ilgili geçen hafta bir iddia daha ortaya atıldı. Kuzey Kore liderinin Çin’de geliştirilen bir koronavirüs aşısı olduğu söylentileri yayıldı.

Kuzey Kore, iki ay önce ülkeyi yöneten İşçi Partisi’nin 75.yılını büyük bir askeri geçit alayı ve törenlerle kutlamıştı. Bu törende konuşma yapan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, ülkesinin çektiği sıkıntılara değinmiş ve “Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" demişti. Kuzey Kore Liderinin bu sözleri sarf ederken duygulanması dikkatlerden kaçmadı. Ancak bu olaydan kısa bir süre sonra bir vatandaşın karantinası ihlal ettiği için kurşunlanarak infaz edilmesi büyük tepki topladı.