Karadeniz'e geçecek ABD savaş gemilerine Türkiye'den onay mesajı!

Son zamanlarda Rusya ile Ukrayna arasında var olan gerilimin yeniden ortaya çıkması iki ülkede tansiyonların yükselmesine dene olurken ABD ordusuna ait savaş gemilerinin Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e gönderileceğini bildirirken Türkiye'den bununla ilgili izin istediği kaydedildi. ABD'nin boğazlardan geçebilmesi için yaptığı izin başvuruyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık kanalından yapılan yazılı açıklamada ABD'nin 15 gün önce boğazlardan geçmek için izni istediğini ve savaş gemilerinin de 4 Mayısıs tarihine kadar Karadeniz'de kalacağının bildirildiği aktarıldı.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Karadeniz'e göndereceği savaş gemilerinin, Karadeniz'de bulunacağı sürenin Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olarak kalmaları gerektiğini söylerken Gruşko, konuyla ilgili açıklamasında NATO'ya bağlı ülkelerin Karadeniz'de gerçekleşen faaliyetlerinin son zamanlarda daha da artış gösterdiğini belirterek Karadeniz'de gerçekleştirilecek tam güvenlik için Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin bunu yapmaları gerektiğini yorumunda bulundu.