İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

Kanada'da bir kadın soğuktan donarak yaşamını yitirdi!

Kanada'da arkadaşının evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen kadın, soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdi. Havanın eksi 41 derece olduğu bildirildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:08
Kanada'da bir kadın soğuktan donarak yaşamını yitirdi!
Takip Et:

Kanada’da 68 yaşında olan bir kadın, 7 Şubat günü ziyaret ettiği arkadaşının evinden çıkmış. Kadının evden çıkış saati olacak gece 01.00 kayda geçti.

Kadının ölümüyle ilgili olan soruşturma devam ediyor. Arkadaşının evine giden ve beraber alkol tüketen kadın, gece 01.00 sularında evden çıkıyor. Yürüyerek evine gitmek isteyen kadının, eksi 41 derece soğuktan ötürü yere yığıldığı açıklandı. Ölen kadının ismi açıklanmadı.

Yaşlı kadınının ölü bedenini, öğlene doğru saat 11.50 sularında yan komşusu buldu. RCMP’nin Çavuşu Damon Werrel, kadının kendi evi ile arkadaşının evi arasında kısa bir mesafe olduğunu açıkladı.

RCMP ve Britanya Kolumbiyası Adli Tıp Servisi, araştırmayı beraber gerçekleştiriyor.

Ölen kadının yeğeni, kadının ölüm sebebi olarak cinayet ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti. RCMP sözcüsü, konu hakkında yorum yapılamayacağını fakat ölüm sebebinin yüksek ihtimalle soğuk hava olduğunu söyledi.

RCMP, 68 yaşında olan kadının soğuk sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardında insanları uyardı. İnsanlara, bir yere gidecekleri zaman yanlarında yedek kıyafet götürmeleri ve kalın kıyafetler giymeleri söylendi. Tek başlarına soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmamaları ve nereye gidecekleri, saat kaçta varacaklarına dair bilgileri bir yakınlarına iletmeleri söylendi. Olası bir kötü senaryoda, haber verilen kişiler sayesinde sizden haber alınamaması durumunda kontrol edilmeniz sağlanabilir.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KanadaDamon WerrelBritanya KolumbiyasıDawson Creek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
117 yaşındaki Rahibe, Covid-19'u atlattı
117 yaşındaki Rahibe, Covid-19'u atlattı
Birleşik Krallık'ta sıcaklık eksi 16,7 dereceyi buldu!
Birleşik Krallık'ta sıcaklık eksi 16,7 dereceyi buldu!
İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi
İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi
Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
Fransa'da 5 kişinin içinde olduğu helikopter düştü! Sadece 3 kişi kurtuldu
Fransa'da 5 kişinin içinde olduğu helikopter düştü! Sadece 3 kişi kurtuldu
Suriye Bab'a balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye Bab'a balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Popüler Haberler

BluTv Hiç dizisi ne zaman başlıyor? Hiç dizisinin konusu ve oyuncuları
10 Şubat 2021 ATV yayın akışında Kuruluş Osman 45. bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok?
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı
Hızır orucu niyet ve duası nasıl olur? 2021 Hızır orucu tarihleri
Doya Doya Moda Bahar Candan neden elendi, neden yok? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın programda neden yok, neden yayına çıkmadı, koronavirüse mi yakalandı?
Yaralı Kalbim 9.Bölüm fragmanı 11 Şubat 2021 Perşembe özeti
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri
Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yapılacak?
Gazali kimdir? Gazali tarihte ne zaman, nerede yaşadı?
Her yerde sen reyting sonuçları nasıl gidiyor? Dizi beğenildi mi? Devam edecek mi? 28 Haziran Cuma reyting sonuçları
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
2020 Özel okul ve kolej fiyatları - En ucuz özel okullar hangisi, en iyi özel okullar hangisi?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Galatasaray Aslan Gibi Sponsor kampanyasının geliri ne kadar oldu? GS yardım kampanyasından kaç para topladı?
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kaç yaşında? nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Cantuğ Turay oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.