Kanada'da bir kadın soğuktan donarak yaşamını yitirdi!

Kanada’da 68 yaşında olan bir kadın, 7 Şubat günü ziyaret ettiği arkadaşının evinden çıkmış. Kadının evden çıkış saati olacak gece 01.00 kayda geçti.

Kadının ölümüyle ilgili olan soruşturma devam ediyor. Arkadaşının evine giden ve beraber alkol tüketen kadın, gece 01.00 sularında evden çıkıyor. Yürüyerek evine gitmek isteyen kadının, eksi 41 derece soğuktan ötürü yere yığıldığı açıklandı. Ölen kadının ismi açıklanmadı.

Yaşlı kadınının ölü bedenini, öğlene doğru saat 11.50 sularında yan komşusu buldu. RCMP’nin Çavuşu, kadının kendi evi ile arkadaşının evi arasında kısa bir mesafe olduğunu açıkladı.

RCMP ve Britanya Kolumbiyası Adli Tıp Servisi, araştırmayı beraber gerçekleştiriyor.

Ölen kadının yeğeni, kadının ölüm sebebi olarak cinayet ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti. RCMP sözcüsü, konu hakkında yorum yapılamayacağını fakat ölüm sebebinin yüksek ihtimalle soğuk hava olduğunu söyledi.

RCMP, 68 yaşında olan kadının soğuk sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardında insanları uyardı. İnsanlara, bir yere gidecekleri zaman yanlarında yedek kıyafet götürmeleri ve kalın kıyafetler giymeleri söylendi. Tek başlarına soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmamaları ve nereye gidecekleri, saat kaçta varacaklarına dair bilgileri bir yakınlarına iletmeleri söylendi. Olası bir kötü senaryoda, haber verilen kişiler sayesinde sizden haber alınamaması durumunda kontrol edilmeniz sağlanabilir.

