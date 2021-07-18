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Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 808’e yükseldi

Kanada aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Ülkenin batısında aşırı sıcaklar nedeniyle 719 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 808’e yükseldi.

18 Temmuz 2021 Pazar 15:30
Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 808’e yükseldi
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Kanada’da batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşanıyor. Özellikle British Columbia Eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde 719 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yapılan son açıklamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 808’e yükseldi.

29 Haziran’da bölgede hava sıcaklıkları 46,9 snatigrat derece olmuştu. Bu sıcaklık ülke tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlardan çevrelerindeki yaşlıları sık sık kontrol etmelerini istedi. Ölen kişilerin çoğunlukla yaşlılar olduğu bildirildi ve evlerinde tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların kontrol edilmesini istedi.

Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda orman yangınının da çıktığı biliniyor.


Son Güncelleme: 18.07.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
British ColumbiaSıcaklıklarKanada
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