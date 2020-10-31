Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo'yla ilgili kritik açıklamalar!

Başbakanı, Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatür ile gündeme gelendergisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin özgürlük bünyesinde olup olmadığına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı. Yanıtında ifade özgürlüğünü her zaman savunacaklarını ancak özgürlüğün de sınırsız olmadığını ifade etti. Başkalarına saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, kimseye keyfi veya gereksiz zarar verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Trudeau, Kanada’da olduğu gibi çoğulcu toplumlardai sözlerin ve eylemlerin başkaları üzerinde bırakacağı etkinin farkında olunması gerektiğini belirterek “özellikle bu topluluklar büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan nüfuslar ise” dedi. Açıklamalarının devamında ise Fransa’da yaşanan terör saldırılarını kınadı.