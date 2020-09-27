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Kamyon lastiği patlayınca lastik tamircisi havaya fırladı

Kırgızistan'da bir oto lastik tamircisi tamir ettiği lastiğin patlamasıyla birlikte havaya fırlayıp yere düştü.

27 Eylül 2020 Pazar 15:17
Kamyon lastiği patlayınca lastik tamircisi havaya fırladı
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Kırgızistan’da gerçekleşen olayda Bişkek’te çalışan bir oto tamircisi tamir için getirilen bir kamyonun lastiklerinin tamircide çalışan 3 kişi tarafından çıkarıldı. Çıkartılan lastikler tamir ediliyorken lastiklerin bir tanesi nedeni bilinmeyen bir sebeple patladı. Hava basarken patlayan lastik tamirciyi havaya fırlattırdı.


Lastik patlamasıyla havaya fırlayıp sert bir şekilde yere düşen tamirci başından ağır darbe alırken düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan tamirci tedavi altına alınırken hayatı durumunun olmadığı açıklandı.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:17
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Anahtar Kelimeler:
KırgizistanOto TamircisiLastik Patlaması
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