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Kamerun'da yolcu otobüsü kazası! Kamyona çarpan otobüste 53 ölü 29 yaralı!

Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında yakıt taşıyan bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda alevler içerisinde kalan 53 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı. Yaşanan katliam gibi kazada hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:46
Kamerun'da yolcu otobüsü kazası! Kamyona çarpan otobüste 53 ölü 29 yaralı!
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Kamerun’da Yolcu Otobüsü Kazası! Kamyonla Çarpışan Otobüste 53 Ölü 29 Yaralı!

Kamerun’un Dschang kasabası yakınlarında yaşanan feci kaza gece geç saatlerde oldu. Yaklaşık 70 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu otobüs alevler içinde kaldı.

Yaşanan kazadaki ilk belirlemelere göre 53 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu kaza için, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Diğer yandan kazaya karışan kamyonun da yakıt taşıdığı aktarıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 16:46
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