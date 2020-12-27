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Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 ölü,18 yaralı

Bir Afrika ülkesi olan Kamerun'da gerçekleşen trafik kazasında kamyon ve otobüsün çarpışması sonucunda 40 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

27 Aralık 2020 Pazar 19:42
Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 ölü,18 yaralı
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Bir Afrika ülkesi olan Kamerun'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında bir otobüs ile bir kamyonun çarpışması sonucunda 40 kişi hayatını kaybederken 18 kişi ise yaralandı.

Ülkenin Yerel Polislerinden olan  Polly Ibo kaza için yaptığı açıklamasında  Yaounde-Fomban yolunda meydana gelen trafik kazasında  çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini 18 kişinin ise yaralandığını söylerken yaralıların en yakın hastanelere götürülüp tedavi altına alındığını belirtti

Eyalet yetkili Absalom Monono Woloa kaza hakkında yaptığı açıklamada  70 kişilik olan otobüsün batıdaki Foumban kasabasından başkent Yaounde'ye giderken öğle saatlerinde yolda bir insan kalabalığından kaçmaya çalışırken yolda seyir halinde olan kamyona çarptığını anlattı.

Diğer yandan Kamerun ve Afrika'daki  çok sayıda ülkede bakımsız yolların ve araçların yetersiz bakımı nedeniyle bu tarz ölümcül kazaların sıklıkla yaşandığı biliniyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
KamerunTrafik Kazası
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