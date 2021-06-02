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Johnson & Johnson'dan skandal üretim! Kanser içerikli ürüne milyon dolarlık ceza..

Merkezi ABD'de bulunan ilaç üretici firması Johnson & Johnson'ın, üretimini tamamladığı bebek pudrasında kansere yol açan bir madde kullandığı tespit edildi. Şirkete kesilen 2,1 milyar dolarlık ceza, dosyanın gönderildiği temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
Johnson & Johnson'dan skandal üretim! Kanser içerikli ürüne milyon dolarlık ceza..
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Temyiz mahkemesi tarafından verilen kararda firmanın, St. Louis jürisinin yumurtalık kanseri olduğu öne sürülen 20 kadının tespitine  yönelik itirazları değerlendirmeyi reddettiği firmanın satış pazarlama usulleri kapsamında kınanacak davranışlar sergilemesi bebek ve anneler için sattıkları ürünlerde asbestin maddesinin zararını bildiği halde ürünlerde kullanmasının haksız sebep olduğuna karar verdi.

St. Louis davasında yargıç olarak bulunan Rex Burlison, firmanın tüketiciye sağladığı ürünlerin güvenirliliği ile ilgili yanlış bilgilendirme yaptığı sonucuna vararak verilmiş olan 2,1 milyar dolarlık cezanın onaylanmasına karar verdi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:08
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Anahtar Kelimeler:
Johnson & JohnsonBebek PudrasıAsbest MaddesiTalk PudraCeza
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