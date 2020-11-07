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Johnny Depp'ten Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan istifa etmesi istendi!

Adı eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddialarıyla anılan Johnny Deep'in rol alacağı filmin oyuncu kadrosundan ayrılması istendi. Filmden ayrılma isteklerine saygı duyduğunu belirten Depp, iddiaları yalanladı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
Johnny Depp'ten Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan istifa etmesi istendi!
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Magazin gündemi ünlü oyuncu Johnny Depp’in Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılması haberi ile sallanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşine şiddet uyguladığı konuşulan Johnny Depp’in oynayacağı filmden çıkması istendi.


Konuyla alakalı açıklamada bulunan Depp, Waner Bros’un filmdeki rolünden istifa etmesini istediklerini onun da bu isteğe saygı duyarak kabul ettiğini açıkladı. İddiaları yalanlayan Depp, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayacağını kariyerinde böyle tanınmayı kabul etmediğini de ekledi. Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde kendisinin eşini dövdüğünü yazan The Sun gazetesine iftira davası açmış ancak davayı kaybetmişti.

2022 yılında vizyona girecek olan Fantastik Canavarlar filminde Johnny Depp’in yerine başka bir isim Grindelwald karakterine hayat verecek.  



Son Güncelleme: 07.11.2020 16:13
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Anahtar Kelimeler:
JohnnydeppFantastikcanavarlar
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