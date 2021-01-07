Joe Biden'dan yeni açıklama

Dün seçimi kaybeden ABD başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği miting sonrasında Trump destekçilerinin senatoya yürümesi ve içeriye girerek olaylar çıkarması sonucu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan senato olaylarının yankıları devam ederken ABD'nin 20 Ocak'ta başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi.

Yapmış olduğu açıklamada ABD başkanlarının hukukun üstünde olmadığını ifade eden Biden,dün yapılan kongre saldırısına polisin verdiği karşılığın Black Lives Matter protestolarına verilen cevapla kıyaslandığında adaletin eşit hayata geçirilmesine yönelik açık bir başarısızlık olduğunu vurguladı.

"ONLAR TERÖRİSTTİ"

Trump'ın seçimleri iptal ettirmek için mahkemede 9 yargıca ihtiyacı olduğunu söyleyen Biden, yargıçların anayasaya uygun karar vererek seçimi iptal etmemelerine Trump'ın çok şaşırdığını ifade etti.

Dün senatoyu basan Trump taraftarları ile ilgili konuşan Biden, o kişilerin protestocu değil yerli terörist olduklarını söyledi ve Trump'ın demokrasiye zarar verdiğini bir kez daha vurguladı.