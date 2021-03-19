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Joe Biden uçağa binerken düştü sosyal medyada gündeme yerleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Joe Biden bugün uçağa binerken bir talihsizlik yaşadı. bu yaşanan talihsizlik sosyal medyada gündem oldu. İşte Görüntüler...

19 Mart 2021 Cuma 23:21
Joe Biden uçağa binerken düştü sosyal medyada gündeme yerleşti
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Joe biden bugün Atlanta kentine gitmeden önce Andrews Askeri Hava Üssü’nde uçağına binerken merdivende düştü.

Üsse helikopter ile gelen ABD Başkanı’nı askerlerin uğurlaması esnasında Joe Biden hızlı bir şekilde uçağın merdivenlerinden çıkıp askerleri uğurlamak istedi fakat ilk basamakta ayağı takıldı. Merdivenlerin yanına tutunarak kalkmaya çalışırken tekrar düşen Biden, bir kez daha sol dizinin üzerine düştü az daha yüzünün üstüne düşecekti.  Son andaki müdahelesi ile tekrar ayağa kalkıp merdivenleri bitirdi ve askerlere selam verip uçağa bindi.

Bu talihsiz anın ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Biden’ın bir şeyi olmadığını açıkladı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:21
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