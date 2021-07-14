Joe Biden, Türkiye'ye göndereceği Büyükelçilik görevine Jeff Flake'i aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye Büyükelçisinin kim olacağına karar verdi ve eski Arizona başkanı Jeff Flake'i aday gösterdiğini duyurdu. Flake, eski başkan Donald Trump'a olan muhalefeti ile de biliniyor.

Büyükelçilik görevinin kendisine iletilmesi sonrası adaylığını Medium hesabı üzerinden duyuran Flake, ülkesinin uzunca bir süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile olan ilişkilerinin stratejik alandaki öneminin göz önüne alınmasıyla birlikte Başkan Biden tarafından bu göreve aday olarak gösterilmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Büyükelçilik görevi sırasında her iki ülke adına önemli bir durum oluşacağının altını çizen Flake, konuşmasının devamında eşi Cheryl ile birlikte Türkiye'de yaşayan sıra dışı insanları tanıyarak hayatlarına almayı dört gözle beklediklerini ifade etti. Senatonun onaylaması halinde ABD çıkarlarını yurt dışında temsil eden güçlü ve deneyimli ekiple çalışmaya başlayacağını belirten Jeff Flake, ABD'nin şuan bulunduğu küresel liderlik politikasının hep devam edeceğini ve Biden yönetiminin de ABD diplomasisiyle dış politikasını parti siyasetini bir kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ettiğini kaydetti.