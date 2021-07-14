Joe Biden, Türkiye'ye göndereceği Büyükelçilik görevine Jeff Flake'i aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye Büyükelçisinin kim olacağına karar verdi ve eski Arizona başkanı Jeff Flake'i aday gösterdiğini duyurdu. Flake, eski başkan Donald Trump'a olan muhalefeti ile de biliniyor.
Büyükelçilik görevi sırasında her iki ülke adına önemli bir durum oluşacağının altını çizen Flake, konuşmasının devamında eşi Cheryl ile birlikte Türkiye'de yaşayan sıra dışı insanları tanıyarak hayatlarına almayı dört gözle beklediklerini ifade etti. Senatonun onaylaması halinde ABD çıkarlarını yurt dışında temsil eden güçlü ve deneyimli ekiple çalışmaya başlayacağını belirten Jeff Flake, ABD'nin şuan bulunduğu küresel liderlik politikasının hep devam edeceğini ve Biden yönetiminin de ABD diplomasisiyle dış politikasını parti siyasetini bir kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ettiğini kaydetti.