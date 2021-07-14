İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...

Joe Biden, Türkiye'ye göndereceği Büyükelçilik görevine Jeff Flake'i aday gösterdi

Eski Arizona senatörü Jeff Flake, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Türkiye'ye Büyükelçi olarak gönderilmek üzere aday gösterildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:19
Joe Biden, Türkiye'ye göndereceği Büyükelçilik görevine Jeff Flake'i aday gösterdi
Takip Et:

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye Büyükelçisinin kim olacağına karar verdi ve eski Arizona başkanı Jeff Flake'i aday gösterdiğini duyurdu. Flake, eski başkan Donald Trump'a olan muhalefeti ile de biliniyor.

Büyükelçilik görevinin kendisine iletilmesi sonrası adaylığını Medium hesabı üzerinden duyuran Flake, ülkesinin uzunca bir süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile olan ilişkilerinin stratejik alandaki öneminin göz önüne alınmasıyla birlikte Başkan Biden tarafından bu göreve aday olarak gösterilmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Büyükelçilik görevi sırasında her iki ülke adına önemli bir durum oluşacağının altını çizen Flake, konuşmasının devamında eşi Cheryl ile birlikte Türkiye'de yaşayan sıra dışı insanları tanıyarak hayatlarına almayı dört gözle beklediklerini ifade etti. Senatonun onaylaması halinde ABD çıkarlarını yurt dışında temsil eden güçlü ve deneyimli ekiple çalışmaya başlayacağını belirten Jeff Flake, ABD'nin şuan bulunduğu küresel liderlik politikasının hep devam edeceğini ve Biden yönetiminin de ABD diplomasisiyle dış politikasını parti siyasetini bir kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ettiğini kaydetti.

 


Son Güncelleme: 14.07.2021 09:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye BüyükelçisiJoe BidenABDJeff Flake
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavda sorulan soruların konuları
30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında ne var?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
Kefaret dizisinden final kararı
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.