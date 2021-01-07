Joe Biden, resmen başkan ilan edildi, Trump'dan ise pes açıklaması geldi!

Beyaz Saray önünde başlatılan mitinglerin büyümesi ve göstericilerin kongre binasına girmesiyle başlayan olaylar sonrası bir süre ara verilen kongre toplantısı yeni güvenlik önlemleri ile birkte tekrar balşatıldı.

Temsilciler Meclisi tarafından alınan kararla birlikte düzenlene Senato ortak toplantısında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde zaferle ayrılan Demokrat parti adayı'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını tescil etme kararı sonrası açıklama yapan Trump, yenlgiyi kabul ederek pes ettiğini ifade ederek her ne kadar seçim sonuçlarına karşı olsada başkanlık görevini 20 Ocak tarihinde sorunsuz bir şekilde devredeceğini duyurdu.