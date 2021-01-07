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Joe Biden, resmen başkan ilan edildi, Trump'dan ise pes açıklaması geldi!

ABD'de Temsciler Meclisinin gerçekleştirdiği senato ortak oturumunda, başkanlığı kazanan Joe Biden'in zaferi resmi olarak tescillenirken, Trump, yenilgili kabul ederek 20 Ocak tarihinde başkanlığı sorunsuz devredeceğini duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:47
Joe Biden, resmen başkan ilan edildi, Trump'dan ise pes açıklaması geldi!
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Beyaz Saray önünde başlatılan mitinglerin büyümesi ve göstericilerin kongre binasına girmesiyle başlayan olaylar sonrası bir süre ara verilen kongre toplantısı yeni güvenlik önlemleri ile birkte tekrar balşatıldı.

Temsilciler Meclisi tarafından alınan kararla birlikte düzenlene Senato ortak toplantısında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde zaferle ayrılan Demokrat parti adayı Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

ABD Kongresi'nin Biden'ın başkanlığını tescil etme kararı sonrası açıklama yapan Trump, yenlgiyi kabul ederek pes ettiğini ifade ederek her ne kadar seçim sonuçlarına karşı olsada başkanlık görevini 20 Ocak tarihinde sorunsuz bir şekilde devredeceğini duyurdu.



Son Güncelleme: 07.01.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenDonald TrumpTemsiler MeclisiResmi Tescil
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