Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk icraatını açıkladı!

ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonrasında başkan olan Joe Biden ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yapan Biden, başkan yardımcısı Kamala Harris ile birlikte konuştu.

Harris’in kendisini tanıtması sonrasında açıklamalarda bulunan Joe Biden, Amerikalıların kendisine duyduğu güvenden ötürü onur duyduğunu aktardı. Biden, “Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım” diyerek alkışları topladı.

Şimdi sert söylemleri bir kenara bırakarak, ABD’yi iyileştirme çalışmalarına başlanması gerektiğini bildiren Biden, Covid-19 ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini dile getirdi. Salgınla mücadele bünyesinde Pazartesi günü 20 Ocak 2021’de bilim insanlarından oluşan bir ekip kuracağını söyledi.