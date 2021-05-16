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Joe Bıden: "Amerika'ya gelecek mülteci sayısı 10-15 bin olacak"

Amerika Başkanı Joe Biden, ülkeye giriş yapacak mülteci sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bide’ın açıklaması haberimizde.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:28
Joe Bıden:
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Amerika Başkanı Joe Biden, siyasi baskıdan dolayı sene eski Başkan Donald Trump’ın kabul ettiği mülteci sayısından dört kat fazla mültecinin ülkeye girişine izin verme konusuna imza attı. Fakat yetkililer durumun kağıt üzerinde ki imzadan farkı bulunduğunu söylüyor.

Mültecileri yerleştirme daireleri gerçekte bu rakamın eski Başkan Donald Trump tarafından koyulan s 15 bin sınırına yaklaşacağını düşünüyor. Bunun yanı sıra mültecileri destekleyen kuruluşlar sayının sembolik olarak da olsa yükseltilmesinden memnunlar.

Bunun, mülteci sayısında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu zamana kadar ki en büyük artış yaşandığı bir zamanda Amerika’nın dünyaya insani konuda tekrardan liderlik yaptığını düşünüyorlar.

Merkezi Maryland’de yer alan İnsani yardım örgütü World Relief’den Jenny Yang Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının 10-15 bin arasında olmasını bekliyor.

Yang’a göre Biden’ın Ocak ayında görevine başladığı zaman birkaç ay bu konu ile ilgili harekete geçmemesi sorun yaşanmasına neden oldu. Yang, yönetimin harekete geçmemesinden dolayı mülteci başvurularının 4 ay işleme konulamadığını ifade ediyor.

Başkan Biden Şubat’ta kabul edilecek mülteci sayısının 62,500 olacağını söylemiş; fakat sonrasında bu konuya imza atmamıştı. Biden Nisan’da Trump’ın bu konuda ki rakamına bağlı kalacağını da belirtmişti.

Demokrat isimler ile mülteci kuruluşlarının tepki göstermesinden sonra Biden geri adım atarak, seçim kampanyası taahhüdüne bağlı kalacağını ifade etmişti.

Bu zamana dek  bu sene içerisinde 2500 mülteci Amerika’ya ulaşmış halde. 30 Eylül tarihinde son bulacak bütçe yılına dek ne kadar mültecinin ülkeye gelebileceği henüz netleşmedi.

35 binden fazla mültecinin Amerika’ya gelmesi konusunda onay çıkmıştı fakat Trump’ın yürürlüğe koyduğu kısıtlamalardan dolayı binlercesi reddedilmişti. En iyi şartlarda tam başvuruların güncellenmesi 2 ay sürebilecek gibi duruyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
JoeBidenAmerikaMülteci
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