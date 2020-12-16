Jeff Bezos’un eski eşinden milyar dolarlık bağış

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu ve dünyanın em zenginleri listesinin birinci sırasındaki Jeff Bezos'un boşandığı eşi MacKenzie Scott, yaptığı bağışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşevleri ve özellikle acil yardım fonlarına bağışlarda bulunan Scott, son 4 ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptığı konuşuluyor.
Dünyanın en zengin insanları arasında 18. sırada yer alan ve kadın milyarderler sıralamsında ilk sırasında bulunan Scott’un serveti 2020 yılı içerisinde 60.7 milyar dolara yükselirken geçtiğimiz Temmuz ayında 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları geçti.
Son Güncelleme: 16.12.2020 12:06