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Jeff Bezos’un eski eşinden milyar dolarlık bağış

Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos'un boşandığı eski eşi MacKenzie Scott, boşanma tazminatı olarak aldığı paraları bağış yapmaya devam ederken son 4 ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptığı öğrenildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:06
Jeff Bezos’un eski eşinden milyar dolarlık bağış
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ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu ve dünyanın em zenginleri listesinin birinci sırasındaki Jeff Bezos'un boşandığı eşi MacKenzie Scott, yaptığı bağışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşevleri ve özellikle acil yardım fonlarına bağışlarda bulunan Scott, son 4 ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptığı konuşuluyor.

Tüm dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini söyleyen MacKenzie Scott, yaşanan ekonomik kayıplara destek olmanın kendisini mutlu ettiği belirterek “Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı” siye konuştu.

Dünyanın en zengin insanları arasında 18. sırada yer alan ve kadın milyarderler sıralamsında ilk sırasında bulunan Scott’un serveti 2020 yılı içerisinde 60.7 milyar dolara yükselirken geçtiğimiz Temmuz ayında 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları geçti.



Son Güncelleme: 16.12.2020 12:06
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Anahtar Kelimeler:
Jeff BezosAmazonMacKenzie Scott4 Milyar DolarBağış
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