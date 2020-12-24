Japonya'da kuş gribi kontrol altına alınamıyor!

Japonya’da geçtiğimiz haftalarda tekrar başlayan kuş gribi kontrol altına alınamıyor. Son olarak yapılan açıklamalarda kuş gribinin Chiba eyaletine sıçradığı ve ülke genelinde 1 milyondan fazla kanatlı kümes hayvanının imha edileceği duyuruldu.
13 eyalette alarmlar çalıyor
Kagawa’da ortaya çıktıktan sonra kısa sürede Fukuoka, Hyoga, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi, Tokushima ve son olarak Chiba’ya sıçrayan kuş gribi sonrasında kümes hayvanlarının imha edileceği açıklandı. Ülke genelinde 13 ülkede rastlanan kuş gribi sonrasında alarma geçilerek tedbirler arttırıldı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 21:28