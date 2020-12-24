Japonya'da kuş gribi kontrol altına alınamıyor!

Japonya’da geçtiğimiz haftalarda tekrar başlayan kuş gribi kontrol altına alınamıyor. Son olarak yapılan açıklamalarda kuş gribinin Chiba eyaletine sıçradığı ve ülke genelinde 1 milyondan fazla kanatlı kümes hayvanının imha edileceği duyuruldu.

13 eyalette alarmlar çalıyor

2 yıldan bu yana ilk defa görülen ve başladığından beri eyaletleri yaşanılamaz hale getiren kuş gribi ilk olarak Kagawa eyaletinde ortaya çıktı. Yetersiz önlemler sonrasında çevre eyaletlere sıçrayan kuş gribi en son Chiba eyaletine ulaştı. Chiba kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandığı açıklanırken kuş gribine rastlanan çiftliğin ülkenin en büyük tavuk çiftliklerinden bir tanesi olduğu belirtildi.

Kagawa’da ortaya çıktıktan sonra kısa sürede Fukuoka, Hyoga, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi, Tokushima ve son olarak Chiba’ya sıçrayan kuş gribi sonrasında kümes hayvanlarının imha edileceği açıklandı. Ülke genelinde 13 ülkede rastlanan kuş gribi sonrasında alarma geçilerek tedbirler arttırıldı.