İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi

Japonya'da bu güne kadar görülmemiş bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazada tam 130 araç birbirine girdi.

19 Ocak 2021 Salı 19:08
Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi
Takip Et:

Japonya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken ülkenin bir çok yerinde buzlanmadan dolayı kazalar ve çığ düşmeleri görüldü. Fakat son yaşanan kaza Japonya tarihinde ilk kez yaşandı.

Miyagi eyaleti otoyolundaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 130 araç birbirine girdi. Ülke tarihinin en büyük kazası olarak kayıtlara geçen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazadan 200'ü aşkın yolcunun ve araç sürücüsünün etkilendiği öğrenilirken Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada Hokkaido, Tohoku bölgelerinde kar yığılmalarının yaşanacağı ve halka buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldığı ifade edildi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 19:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YaponyaZincirleme Kaza130 Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortodoks noelini kutlayan Rusya lideri Putin eksi 20 derece suya girdi!
Ortodoks noelini kutlayan Rusya lideri Putin eksi 20 derece suya girdi!
Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu
Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu
Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
Kontrolden çıkan kamyon kaldırımdaki işçileri ezdi: 15 ölü
Kontrolden çıkan kamyon kaldırımdaki işçileri ezdi: 15 ölü
ABD'de kaos büyüyor! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı
ABD'de kaos büyüyor! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı
İsrailli hahamdan tepki çeken aşı iddası!
İsrailli hahamdan tepki çeken aşı iddası!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer yaşı ve oynadığı diziler
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şırnak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları 2021
19 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 19 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
19 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV canlı yayın akışı 19 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 19 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kadın Sarp diziden ayrıldı mı? Caner Cindoruk diziden neden ayrıldı?
Anadolu Vakfı başvuru şartları nelerdir? Bursun miktarı ne kadar? Başvuru formu ekranı (2021)
İbo Show Haluk Levent kimdir, nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?
Kimler sözleşmeli er olabilir? Anlamı nedir ve ne kadar sürüyor?
Google Jamboard nedir? Google'dan akıllı beyaz tahta
Sinop askere kaç gönderiyor? 2021 Sinop merkez ve ilçeleri celp dönemleri
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Askeri kışlalarda hangi bankaların bankamatikleri var?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Kalıcı yanak Estetiği fiyatları ne kadardır? Yanak Estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Seferberlik görev emri yaş sınırı kaçtır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.