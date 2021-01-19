Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi

Japonya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken ülkenin bir çok yerinde buzlanmadan dolayı kazalar ve çığ düşmeleri görüldü. Fakat son yaşanan kaza Japonya tarihinde ilk kez yaşandı.

Miyagi eyaleti otoyolundaki buzlanma nedeniyle meydana gelendabirbirine girdi. Ülke tarihinin en büyük kazası olarak kayıtlara geçen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazadan 200'ü aşkın yolcunun ve araç sürücüsünün etkilendiği öğrenilirken Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada Hokkaido, Tohoku bölgelerinde kar yığılmalarının yaşanacağı ve halka buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldığı ifade edildi.