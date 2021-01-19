Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi

Japonya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken ülkenin bir çok yerinde buzlanmadan dolayı kazalar ve çığ düşmeleri görüldü. Fakat son yaşanan kaza Japonya tarihinde ilk kez yaşandı.
Kazadan 200'ü aşkın yolcunun ve araç sürücüsünün etkilendiği öğrenilirken Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada Hokkaido, Tohoku bölgelerinde kar yığılmalarının yaşanacağı ve halka buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldığı ifade edildi.
Son Güncelleme: 19.01.2021 19:08