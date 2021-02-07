Japonya’da 410 bin tavuk öldürülecek!

’nıncivarlarında ortaya çıktığı düşünülenne birçok tavukta rastlandı. Bu kuş gribinin insanlara bulaşıcı nitelikte olabileceği vurgulandı. Bunun üzerine Japonya, 410 bin tavuğun birden canına kıyacağını açıkladı. Bu kadar yüksekte miktarda tavuğun itlaf edilecek oluşu ne kadar üzücü olsa da kuş gribinin insanlara bulaşıp dünyaya yayılmaması için alınabilecek tek kesin önlem bu. Bu işlemin ne zaman gerçekleştirileceğine dair ise bir bilgi bulunmamakta.