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Japonya’da 410 bin tavuk öldürülecek!

Japonya’da kuş gribi şüphesi yüzünden birçok tavuğun canına kıyılacak. Kuş gribinin insanlara bulaşması engellenecek.

07 Şubat 2021 Pazar 01:28
Japonya’da 410 bin tavuk öldürülecek!
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Japonya’nın Chiba bölgesi civarlarında ortaya çıktığı düşünülen kuş gribine birçok tavukta rastlandı. Bu kuş gribinin insanlara bulaşıcı nitelikte olabileceği vurgulandı. Bunun üzerine Japonya, 410 bin tavuğun birden canına kıyacağını açıkladı. Bu kadar yüksekte miktarda tavuğun itlaf edilecek oluşu ne kadar üzücü olsa da kuş gribinin insanlara bulaşıp dünyaya yayılmaması için alınabilecek tek kesin önlem bu. Bu işlemin ne zaman gerçekleştirileceğine dair ise bir bilgi bulunmamakta.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaKuş Gribi410 Bin TavukChiba Bölgesi
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