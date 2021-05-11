Japonya’da 2020 Olimpiyatları protesto ediliyor

Japonya’da artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar 2020 Olimpiyatları’nın askıya alınması veya iptal edilmesi için eylemler düzenliyor. Kyodo News’in anketine göre nüfusun yüzde 70’i 2020 Yaz Olimpiyatları’nın oynanmasını istemiyor.

Ülkede virüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması üzerine Tokya hükümeti önlemlerin Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı. Olimpiyatlar konusunda hükümet tarafı organizasyonun oynanmaya devam etmesi yönünde görüş bildirirken, halk oyunların oynanmasını istemediğini dile getirmek amacıyla protestoları arttırarak devam ettirdi.

Başbakan Yoshihide Suga geçenlerde yaptığı açıklamada tüm çabalarının salgının ülkede artmasını önlemek üzerine olduğu ifade etti. Suga, oyunlar hakkındaki olumsuz düşüncelere rağmen Tokyo’nun yaz mevsiminin ortalarına kadar Olimpiyatlara tam olarak hazır olacaklarını da sözlerine ekledi.

Japonya’da 2021 yılının ilk 4 ayında 2020 yılının tümünden daha fazla koronavirüs ölümü yaşandı. Tedbirler genişletilerek Mayıs ayı sonuna kadar devam ettirilecek.