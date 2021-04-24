Japonya, Covid-19 tedavisinde kullanılması için

Kyodo ajansından alınan bilgilere göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının, bakanlığın çatısı altındaki uzman sağlık heyeti tarafınca uygun olduğu görüldü.
Firma, ilacın onayının verilmesi için bakanlığa Aralık ayında başvurusunu gerçekleştirmişti. Bakanlığın bir ayda ilacın kullanımının onaylanması düşünülüyor.
Japonya devlet yetkilileri Covid-19 tedavisinde şu zamana kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarına onay verdi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 13:49