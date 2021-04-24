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Japonya, Covid-19 tedavisinde kullanılması için "Baricitinib" ilacına onay verdi!

Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Covid-19 tedavisinde kullanılması üzere "Baricitinib" ilacına onay verdi. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapının koronavirüs tedavisi amacıyla kullanılmasına onay verdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:49
Japonya, Covid-19 tedavisinde kullanılması için
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Kyodo ajansından alınan bilgilere göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının, bakanlığın çatısı altındaki uzman sağlık heyeti tarafınca uygun olduğu görüldü.

Firma, ilacın onayının verilmesi için bakanlığa Aralık ayında başvurusunu gerçekleştirmişti. Bakanlığın bir ayda ilacın kullanımının onaylanması düşünülüyor.

"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesi ihtiyacı hisseden Covid-19 hasta tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına yanında kullanılmasına onay verilmişti.

Japonya devlet yetkilileri Covid-19 tedavisinde şu zamana kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarına onay verdi.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:49
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaCovid-19TedaviABDBaricitinibIlaç
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