İtayla, Amazon'a 1,128 milyar euroluk ceza faturası kesti!

İtalya'nın Rekabet ve Piyasa Kurumu (AGCM) bugün bir duyuru yaptı ve duyurusunda e- ticaret şirketi Amazon'un lojistik hizmetlerinde rakip işletmecilere zarar verdiğinin tespitinin yapıldığı ve şirketin kendi lojistik servisine daha fazla avantaj uygulayarak piyasadaki hakimiyetini güçlendirdiğini açıkladı.

Özellikle, Black Cuma (Kara Cuma) gibi büyük kampanyaların yapıldığı dönemlerde Amazon'un 'prime' servisini kullananlara yönelik imkanlardan yararlandığını ve kendi lojistik hizmeti olmayan bazı satıcıları da bu sayede dezavantajlı konuma soktuğunun belirtildiği duyuruda, "Fulfillment by Amazon" olarak bilinen lojistik hizmetini kullanmak zorunda kalan satıcılara daha fazla görünür olmak gibi bazı avantajların sağlandığı vurgulandı.

Gerçekleştirilen bu eylemler karşısında şirketin Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ederek Amazon'a ve ona bağlı diğere şirketlere 1 milyar 128 milyon euroluk bir ceza kesildiğinin bildirildiği açıklamada, kesilen para cezasının yanı sıra şirketin bazı faaliyetlerini düzeltmesi yönünde önlemler alması gerektiği ve bunlarında izlemeyle denetleneceği kaydedildi.

AMAZON'DAN CEZAYA İTİRAZ

İtalya Rekabet Kurumu tarafından kendilerine kesilen cezayı haksız olarak değerlendiren Amazon şirket yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarında söz konusu kararına kesinlikle katılmadıklarını ve kararı temyize gönderecekleri bilgisini paylaştılar.