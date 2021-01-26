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İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu

Dörtlü koalisyonla yönetilen İtalyan hükümetinde 13 Ocak tarihinde koalisyonun bozulması sonrası kriz başlamıştı. Yaşanan krizi sonrası ise Başbakan Giuseppe Conte, görevinden istifa ettiğini duyurarak istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunduğu bildirildi.

26 Ocak 2021 Salı 21:18
İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu
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İtalya hükümeti 13 Ocak tarihinden itibaren bozulan dörtlü koalisyon krizi ile uğraşıyor. Dörtlü koalisyon en küçük ortağı olan Italia Viva, (Iv) partisinin koalisyondan ayrılmasına karar vermesinin hemen ardından parlamentoda bulunan çoğunluğunu kaybetmek istemeyen 2. Conte Hükümeti de görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

2. Conte hükümetini kuran Başbakan Giuseppe Conte, bu sabah başbakanlıkta bir kabine toplantısı düzenledi ve toplantıda hükümetteki görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı sarayına giderek burada Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Başbakan Conte, Mattarella'ya istifasını sundu.

Başbakan Conte'nin istifasının kabulünün hemen ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Mattarella'nın, Conte'nin istifasını kabul ettiği ve yarından itibaren parlamentonun toplanarak mecliste bulunan partilerle bir istişare görüşmesi gerçekleştirileceği aktarıldı.

Başbakan Conte'nin istifası ile ilgili basında yer alan haberlerde ise Conte'nin kendi başkanlığında daha fazla çoğunluğa sahip bir koalisyon kurulmasını istediği ve bununla ilgili de gerekli istişarelerin Cumhurbaşkanı tarafında yapılması için istifa ettiği yazıldı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaBaşbakanGiuseppe ConteIstifa
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