İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu

İtalya hükümeti 13 Ocak tarihinden itibaren bozulan dörtlü koalisyon krizi ile uğraşıyor. Dörtlü koalisyon en küçük ortağı olan Italia Viva, (Iv) partisinin koalisyondan ayrılmasına karar vermesinin hemen ardından parlamentoda bulunan çoğunluğunu kaybetmek istemeyen 2. Conte Hükümeti de görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

2. Conte hükümetini kuran, bu sabah başbakanlıkta bir kabine toplantısı düzenledi ve toplantıda hükümetteki görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı sarayına giderek burada Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Başbakan Conte, Mattarella'ya istifasını sundu.

Başbakan Conte'nin istifasının kabulünün hemen ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Mattarella'nın, Conte'nin istifasını kabul ettiği ve yarından itibaren parlamentonun toplanarak mecliste bulunan partilerle bir istişare görüşmesi gerçekleştirileceği aktarıldı.

Başbakan Conte'nin istifası ile ilgili basında yer alan haberlerde ise Conte'nin kendi başkanlığında daha fazla çoğunluğa sahip bir koalisyon kurulmasını istediği ve bununla ilgili de gerekli istişarelerin Cumhurbaşkanı tarafında yapılması için istifa ettiği yazıldı.