İtalya'dan flaş TikTok kararı! Yaşı doğrulanamayan kullanıcılar engellenecek!

İtalya'da geçtiğimiz gün yaşanan TikTok faciası sonrasında yetkililer harekete geçti.

Ülkenin Palermo kentinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk TikTok'ta trend olmaya başlayan nefessiz kalma meydan okuması oyununda boğazına doladığı bonoz kemeriyle birlikte ölü olarak bulundu.

Yaşı doğrulanmayan engellenecek

Bu olay sonrasında yetkililer düğmeye bastı ve İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP) TikTok uygulamasında yaşı küçük olan yada büyük olduğu doğrulanmayan kullanıcıların uygulamada engelleneceğini duyurdu. Şimdilik bu kararın 15 Şubat tarihine kadar geçirli olacağıda açıklandı.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu daha öncede TikTok'un yeterli hassayeti göstermediğini ve bu sebeble yaşı çok küçük olan çocukların sisteme kolay kayıt olabildiğini vurgulamış ve önlem alınmasını istemişti.

Öte yandan bonoz kemeriyle boğulmuş halde bulunan küçük çocuğun ölümüne ilişkin jet hızıyla derin soruşturma başlatıldı. TİkTok şirketi ise yetkili makamlar ile iş birliliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı

Diğer yandan dünyada milyarlarca kullanıcısı olan TikTok'un kurallarına göre ağa katılmak isteyen, sisteme üye olmak isteyen kişilerin minimum 13 yaşında olması mecburi