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İtalya'daki günlük vaka sayısı açıklandı

İtalya’daki son bir günlük verilere göre 3 bin 224 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 197 bin 892’ye yükseldi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41
İtalya'daki günlük vaka sayısı açıklandı
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İtalya'da korona virüs salgınındaki vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekmeye başladı.Ülkedeki 24 saatlik vaka sayıları 5 binin altına düşmüş durumd. İtalya Sağlık Balkanlığı'nın yaptığı açıklamada günlük olarak paylaştığı son verideki sayılar 252 bin 646 virüs testi sayısı, 3 bin 224 yeni vaka ve toplam vaka sayısı da 4 milyon 197 bin 892 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatteki verilere göre 166 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 125 bin 501 kişiye yükseldi.

Buna ek olarak son 1 bünlük verilere göre 11 bin 348 kişi iyileşirken 268 bin 145 kişinin aktif korona olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda olan hastaların saysı ise 59 kişi daha azalarak 323 kişiye kadar geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 31 milyon 549 bin 71 doz korona virüs aşısı yapıldı. 10 milyon 511 bin 111 kişiye de aşının ikinci dozu yapıldı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaGünlükVakaSayı3 Bin
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