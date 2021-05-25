İtalya'daki bütün kentler düşük risk grubunda yer aldı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün (ISS) son raporundan sonra korona virüs bulaşma esdeksine yönelik gelişmeyi paylaştı. 10-16 Mayıs koroa virüs bulaşma endeksi Rt değerinin daha önceki ISS haftalık anketinde 0.86 ile sonuçlanan verilerin 0.78'e düştüğü belirtildi.

Açıklanan detaylara göre Rt değerinin 1'in altında düşmesiyle salgının gerilediğine yönelik gelişmelerin yaşandığı, yakın zamanda vaka sayılarının 5 binin altına inmesi ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının düşmesiyle beraber ülkedeki bütün bölgelerin dün itibarıyla düşükseviyesine (sarı bölge) indiği duyuruldu.

Gelişmelerle ilgili konuşan Sağlık Bakanı, bu gelişmelerin geçen haftalarda hız kazanan aşılama çalışmalarıyla direkt bağlatılı olduğunu belirtti.

İtalya'da koroa virüs tablosunda dün itibarıyla toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672 olurken, toplam can kaybı da 125 bin 335 olmuştu.