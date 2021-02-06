İtalya'da TikTok yasağı: 13 yaşından küçükler TikTok'tan engellenecek!

Geçtiğimiz ay İtalya’da 10 yaşındaki bir kız çocuğu TikTok’ta gördüğü bir videoyu denerken boynuna doladığı bonoz ipi sebebiyle boğularak öldü. Bu olay ülke çapında büyük yankı yaratmıştı.

İtalya’dan TikTok’a yaş sınırlaması getirmesi için talimat verilmişti. Talimata göre, yaşı doğrulanamayan veya küçük yaşta olan kullanıcıların engellenmesi talep edilmekteydi.

İtalya’day şayan üzücü olayın ardından TikTok, 13 yaşın altında bulunan bütün kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacağını açıkladı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da TikTok uygulamasını kullanan bütün kullanıcıların yaşlarını doğrulaması gerektiği ve sadece yaşı 13’ün üzerinde olan kişilerin uygulamayı kullanmaya devam edebilecekleri duyuruldu.

TikTok, uygulamaya yeni bir rapor sistemi getirecek. Yeni rapor sistemiyle birlikte kullanıcılar, 13 yaşından küçük olduğunu gördükleri kişileri TikTok’a bildirebilecek.

TikTok ayrıca uygulama içinde kullanıcı yaşının 13'ten düşük olduğundan şüphelenilen hesapların işaretlenebilmesini sağlayacak yeni bir düğme ekleyeceklerini duyurdu.

