İtalya'da teleferik kabini metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 13 ölü

İtalya'nın Piemonte bölgesinde bulunan Mottarone dağının ormanlık alanında faaliyet gösteren bir teleferik taşıyıcı kablosunun kopması sonucu metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Stresa-Mottarone arasında faaliyet gösteren teleferik hattında seyir halinde olan ve içerisinde 15 kişi bulunan kabinin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken biri 5 diğeri de 9 yaşında olan iki çocuğun ağır yaralandığını açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, teleferik kabinin yaklaşık olarak 1.500 metre yükseklikteki dağın zirvesine 300 metre gibi bir mesafede kala taşıyıcı kablosunda meydana gelen kopma nedeniyle ormanlık alanın içinde düştüğü belirtilirken açıklamada ayrıca bölgeye hareket eden ekiplerin düşen kabinin içinde bulunanlardan 13'ün olay anında hayatını kaybettiklerini belirledikleri yaralı olan 2 çocuğun da helikopterlerle Torino'da bulunan bir hastaneye sevk edildiğini kaydedildi.