İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 846 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı ile tüm ülkeler amansız bir mücadele verirken hastalık can almaya devam ediyor.
Diğer yandan hastalık üzerinde etkili bir aşı geliştirme çalışmalarında son turlar tamamlandı ve aşı bir çok ülkede uygulanmaya başlandı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 15 BİN
SON 24 SAAT İÇİNDE 846 CAN KAYBI
Öte yandan ülkeden hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 846 olurken toplam can kayıpları ise 65 bin 857 olarak kayıtlara geçti.
İtalya'da yoğun bakımdaki korona virüs hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 92'sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 3'e düştüğünü duyurdu.