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İtalya’da son 24 saatte 18 bin vaka tespit edildi

Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saat içinde 250 bin kişiye yapılan koronavirüs testinde 18 bin vaka tespit edildi.

04 Nisan 2021 Pazar 20:04
İtalya’da son 24 saatte 18 bin vaka tespit edildi
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı Avrupa kıtasında da yayılmaya devam ediyor. Özellikle İtalya'da yayılımını hızla artıran koronavirüs hastalığı ülkeyi üssü ilan etmiş durumda.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ülke genelinde bugün sağlık kuruluşlarında yapılan test sayısı 250 bini aşarken, 18 bin kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

Son açıklanan rakamlarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 670 bini aştı ve bugün vefat eden 326 kişiyle birlikte toplam can kayıplarıda 111 bini aştı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içinde yaklaşık 14 bin kişi yakalandığı koronavirüs hastalığını yendi ve eski sağlıklarına kavuştu.

Yoğun bakımda tedavi gören hastalarının sayısı ise 11 kişi azalarak 3 bin 703'e geriledi.

Aşılamada ise İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 38 bin 465 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 435 bin 262 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaVaka Sayıları
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