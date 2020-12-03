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İtalya'da koronavirüs'ten ölümler rekor kırdı! Ülkede son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetti

Korona virüs hastalığı Avrupa ülkelerinde rekor kırmaya devam ediyor. İtalya'da son bir gün içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 993 oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:44
İtalya'da koronavirüs'ten ölümler rekor kırdı! Ülkede son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetti
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İlk kez Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı tüm dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor. Bulaştığı her ülkede hayatı felç eden hastalık yüzünden Avrupa ülkeleride zor günler geçiyor.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISINDA REKOR GELDİ

Vaka sayılarının rekor düzeylde arttığı Avrupa ülkelerinden biriside İtalya. Ülkede son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 993 kişi daha arttı ve bu sayı rekor olarak kayıtlara geçti.

Ülkede açıklanan resmi rakamlara göre son 1 içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 23 bini geçti ve toplam hasta olan kişi sayısı 1,6 milyonu geçti. Ülkede aktif hasta sayısı 759 bin 982, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 597 oldu.

TOPLAM ÖLÜM SAYISI 58 BİNİ GEÇTİ

Bugüne kadar İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı ise 58 bini geçti.

Diğer yandan koronavirüs hastalığına yakalan ve hastalığı yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise yaklaşık 847 bin olarak açıklandı.

YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE 

Artan vaka sayılarına karşı yetkilelerin önümüzde ki günlerde noel tatilinde kısıtlamalar getireceği konuşulmaya başlandı.

İtalyan hükümeti, salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini 4 Kasım'da yürürlüğe koymuştu. Bu tedbirler sayesinde son haftalarda yeni vaka sayılarında düşüş gözlenmeye başlamıştı.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:44
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Italya Koronavirüs Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka SayılarıItalya
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