İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Çin'de ortaya çıkan ve ilk önce Avrupayı daha sonra dünya devi ABD'yi üssü ilan salgın hastalık ile mücadele sürüyor. Özellikle Avrupa'da kış mevsiminin gelmesi ve öncesinde başlayan normalleşme adımları ile koronavirüs vaka sayıları bir çok ülkede patladı.

Özelikle İtalya'da durum hiç te iyiye gitmiyor.Salgının ilk başladığı tarihlerde hastalıktan en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ikinci dalga vaka sayılarında yine rekorlar gelmeye başladı. Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 1 gün içinde ülke genelinde yaklaşık 40 bin yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısıda 900 bini aştı. Ayrıca açıklanan vefat sayılarına görede ülkede son 1 gün içinde 425 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 41 bini aştı.

YASAKLAR BAŞLADI

Bakanlık, son 24 saat içinde yaklaşıl 232 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 17,2 olduğunu açıklandı. Öte yandan ülke genelinde aktif koronavirüs hasta sayısınında yükseldiği ve son rakamın 533 bini aştığı bildirildi.

Ülkenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile, valilerine bazı cadde ve meydanları 21.00'da kapatma yetkisi verildi.

Ülkede dün yürürlüğe yeni Covid-19 kısıtlamaları dahilinde en az riskli olarak tanımlanan sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.