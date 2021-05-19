İtalya'da aşı skandalı! Tek enjeksiyonda 4 doz koronavirüs aşısı yapıldı..

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili bir sağlık skandalı yaşandı. Yerel basında yayımlanan bir haberde Toskana Bölgesi'nde bulunan Livono'da aşılama kampanyasında aşı yaptırmak isteyen bir kadın yanlışlıkla fazla doz aşı almak zorunda kaldı. Tek enjeksiyon içinde 4 doz aşı verilen 67 yaşındaki kadının kontrol amacı ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Koronanavirüs aşılarının ülke genelinde yapılan dağıtımlarında sorumlu acil tedarik bölümü komiseri Francesco Paolo Figliuolo, söz konusu sağlık skandalı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, protokollerin kontrol edileceğini ve bunun insan hatasıyla kaynaklı bir durumun olduğunu söyledi. Açıklamada ayrıca , yanlışlıkla 4 doz aşı yapılan kadının sağlık durumuyla ilgili şuan için sıkıntılı bir durumun olmadığı bildirildi.