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İtalya'da 7 defa cezaevinden firar eden mahkumdan ilginç savunma: Her zaman aşk için kaçtım

İtalya'da 7 defa cezaevinden firar ederek romanlara da konu olan mahkum Giusseppe Mastini 'Her zaman aşk için kaçtım.' sözleriyle ilginç bir savunma yaptı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 17:23
İtalya'da 7 defa cezaevinden firar eden mahkumdan ilginç savunma: Her zaman aşk için kaçtım
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İtalya’da cinayet, soygun ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Giusseppe Mastini (60) daha önce de hapishanelerden firar etmeyi başardı. Hapishaneden yedinci defa kaçan firari mahkum sevgilisini arayınca çiftlik evinde yakayı ele verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ilk suçunu Roma’da çocuk yaşta işleyen Mastini, 1987 yılında cinayet de dahil olmak üzere birçok suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini’nin ismi İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolili cinayet soruşturmasına da karışmış fakat Mastini cinayetle ilgili suçlamaları reddetmişti.

10 günde yakalandı


İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de konu olan Mastini, 2017 yılında 6. kaçışında sevgilisinin kredi kart harcamaları takip edilerek bulundu. 2017 yılında 1 ay boyunca aranan Mastini son kaçışındaysa 10 gün içerisinde tespit edildi.

Sassari kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçtiğimiz ay sonunda dışarı çıkma izninden yararlandı fakat çıkış süresinin sona erdiği 6 Eylül günü cezaevine yeniden dönmedi. 10 gün boyunca aranan Mastini, Sassari yakınlarındaki çiftlik evinde saklanırken yakayı ele verdi.

‘’Aşk için kaçtım.’’

İtalyan basınında yer alan haberlerde Mastini’nin kendisini yakalayan polislere direnç göstermediği ve her zaman aşk için kaçtığını söylediği ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 17:23
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