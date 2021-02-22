İtalya'da 24 saat içerisinde 13.452 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

İtalya’da mutasyonlu Covid-19’un ardından 24 saat içerisinde 13.452 yeni vaka kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı, 24 saat içerisinde 250 binin üzerinde test yaptıklarını ve 13.452 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ülkedeki aktif hasta sayısında artış yaşandı. Ülkedeki aktif hasta sayısı 388.895’e çıktı.
Ülke genelinde Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95.718’e çıkarken iyileşen kişilerin sayısı 2.324.633 oldu.
İtalya’da aşılama çalışmaları 27 Aralık 2020 tarihinde başladı. Ülkede 3 milyon 497 binin üzerinde kişi aşılandı. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ise 1 milyon 330 bini aştı.
Son Güncelleme: 22.02.2021 01:22