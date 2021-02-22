İtalya'da 24 saat içerisinde 13.452 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

İtalya’da mutasyonlu Covid-19’un ardından 24 saat içerisinde 13.452 yeni vaka kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, 24 saat içerisinde 250 binin üzerinde test yaptıklarını ve 13.452 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya’daki toplam Covid-192.809.246 oldu.

Ülkedeki aktif hasta sayısında artış yaşandı. Ülkedeki aktif hasta sayısı 388.895’e çıktı.

Ülke genelinde Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95.718’e çıkarken iyileşen kişilerin sayısı 2.324.633 oldu.

İtalya’da aşılama çalışmaları 27 Aralık 2020 tarihinde başladı. Ülkede 3 milyon 497 binin üzerinde kişi aşılandı. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ise 1 milyon 330 bini aştı.

