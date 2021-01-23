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İtalya, TikTok'un yaşı küçük kullanıcıları engellemesini talep etti

İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuk TikTok videosu çekmeye çalışırken öldü. İtalya, TikTok'un yaşı küçük kullanıcıları engellemesi gerektiğini söyledi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:27
İtalya, TikTok'un yaşı küçük kullanıcıları engellemesini talep etti
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İtalya'nın Palermo şehrinde, 10 yaşındaki bir çocuk boğazındaki bonoz kemeriyle boğulmuş şekilde bulundu. Çocuğun, TikTok'taki başka bir kullanıcının "Kim daha uzun süre dayanacak?" isimli videosunu çekmeye çalışırken öldüğü fark edildi.

 

Olayın ardından GPDP, yaşı doğrulanamayan kullanıcıların hesaplarının İtalya'da engellenmesi için TikTok'a talimat verdi.

 

Kurum, bu talimatın şu an için 15 Şubat'a kadar geçerli olduğunu ve o tarihe kadar ek değerlendirmeler yapacaklarını da açıkladı.

 

TikToki yaşı küçük kullanıcılar için gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle aralık ayında da uyarılmıştı.

 

GPDP, İtalya'da sosyal medya uygulamarına kayıtlı olan küçük çocukların korunması için dah fazla müdahale kararı aldı.

 

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kız çocuğuna otopsi yapılacağı söylendi.

 

Evladını kaybeden aile, kızlarının organlarını bağışmaya karar verdi. Küçük kızın organlaro ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacak.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaTikTokGpdp
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