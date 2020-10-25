İtalya kabusu yaşıyor! Günlük vaka sayısında yeni rekor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisi kısa süre içinde Avrupa kıtasına yayılmış bir çok avrupa ülkesinde hayatını felç etmişti.

Geçtiğimiz yaz aylarında hastalığın etkisini en çok artırdığı avrupa ülkelerinden birisi de İtalya olmuştu. Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan virüs İtalya'yı Avrupa'da ki üssü ilan etmiş ve ülkeyi kasıp kavurmuştu.

VAKALAR REKOR KIRDI

Hastalığı yaz sonlarına doğru kontrol altına alan italya, başlayan normalleşme süreci sonrasında tekrar eskiye döndü ve vaka sayılarında rekor artışlar görülmeye başlandı.

Ülkede açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde vaka tespit edilen kişi sayısı 21 bini aştı ve toplam vaka sayısıda yarım milyonun üzerine çıktı. Öte yandan bir gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı italya'da 128 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 37 bini aştı. Öte yandan incelemelerini sürdürüren italya sağlık bakanlığı aktif hasta sayısının 222 bin civarında olduğunu açıkladı. Son açıklanan verilere göre günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İtalyan hükümeti artan vakalara karşı yaz aylarında ki etkilerin tekrar yaşanmaması için yeni tedbirleri konuşmaya başladı.