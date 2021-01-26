İtalya Başbakanı Conte istifa etti

’da Italia Viva partisinin dörtlü koalisyondan ayrılmasıyla başlayan kriz,’ninetmesiyle sonuçlandı. Conte’nin istifa kararı sonrasında, İtalya Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderleriyle görüşme sağlayarak hükümet krizine çözüm bulması bekleniyor.

13 Ocak’ta başlayan hükümet krizi sonrasında Başbakan Conte istifa ettiğini açıkladı. Conte’nin kendi liderliğinde bir hükümetle daha sağlam bir koalisyon kurulması için istifa ettiği ileri sürülüyor.