İtalya
’da Italia Viva partisinin dörtlü koalisyondan ayrılmasıyla başlayan kriz, Başbakan Conte
’nin istifa
etmesiyle sonuçlandı. Conte’nin istifa kararı sonrasında, İtalya Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderleriyle görüşme sağlayarak hükümet krizine çözüm bulması bekleniyor.
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
13 Ocak’ta başlayan hükümet krizi sonrasında Başbakan Conte istifa ettiğini açıkladı. Conte’nin kendi liderliğinde bir hükümetle daha sağlam bir koalisyon kurulması için istifa ettiği ileri sürülüyor.
Son Güncelleme: 26.01.2021 22:38
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