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İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya'da 13 Ocak'tan beri süregelen hükümet krizi nedeniyle İtalya Başkanı Conte istifa etti.

26 Ocak 2021 Salı 22:38
İtalya Başbakanı Conte istifa etti
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İtalya’da Italia Viva partisinin dörtlü koalisyondan ayrılmasıyla başlayan kriz, Başbakan Conte’nin istifa etmesiyle sonuçlandı. Conte’nin istifa kararı sonrasında, İtalya Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderleriyle görüşme sağlayarak hükümet krizine çözüm bulması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Conte istifa etti

13 Ocak’ta başlayan hükümet krizi sonrasında Başbakan Conte istifa ettiğini açıkladı. Conte’nin kendi liderliğinde bir hükümetle daha sağlam bir koalisyon kurulması için istifa ettiği ileri sürülüyor.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
ConteItalyaBaşbakanIstifa
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